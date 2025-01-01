الشيخ يلتقي وزير خارجية الإمارات

ابو ظبي/سما/

التقى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأطلع الشيخ، وزير خارجية الإمارات على تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية وانسحاب قوات الاحتلال، والذهاب لعملية سياسية تستند للشرعية الدولية.

وبحث اللقاء، الذي عقد في أبو ظبي، مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها المختلفة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وفي هذا الصدد، قدم نائب الرئيس الفلسطيني الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواقفها الدعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية، وكذلك الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في غزة ولدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي على المواقف الأخوية والتاريخية لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني، والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانبه، ودعم تطلعاته المشروعة نحو السلام المستدام والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في المرحلة الحالية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وبناء استجابة إنسانية مستدامة لتلبية احتياجات المدنيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية، مشددا على أن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في مد يد العون للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني اللازم له.