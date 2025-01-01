حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا حتى ساعات المساء، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملمس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.