"الإحصاء": ارتفاع حاد في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة الشهر الماضي

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعا حادا طرأ في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة بنسبة 75.59%، مقارنة بشهر آذار 2025، وذلك بسبب استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا ايضا في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلبا حادا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية.

ونوه إلى أنه لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وأوضح أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر نيسان من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2025 مع شهر نيسان 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، (بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59%، خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار2025؛ حيث أدى إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق، ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع.

كما تجدر الإشارة إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية الى القطاع، وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية، أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى الى نفاذ الدقيق "الطحين الأبيض"، وتوقف العديد من المخابز عن العمل، وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيقلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.

وقد ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الملح 15 شيكلاً/كغم، والبيض 150 شيكلاً/2كغم، والسكر 36 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف 37 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 120 شيكلاً/كغم، والعدس 20 شيكلاً/كغم، والحمص 15 شيكلاً/كغم، ومعجون الطماطم 7 شواكل/علبة 400غم، واسطوانة غاز 3030 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 210 شيكلاً/لتر، وزيت الزيتون 70 شيكلاً/كغم، وزيت الذرة 129 شيكلاً/3 لتر، وسجائر رويال مصري 1400 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، وطحين ابيض 293 شيكلاً/25 كغم، والبطاطا 54 شيكلاً/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 19 شيكلاً/كغم، والملفوف 23 شيكلاً/كغم، والكوسا 25 شيكلاً/كغم، والباذنجان 31 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 37 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 46 شيكلاً/كغم، والزهرة 28 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 18 شيكلا/كغم، والشاي 19 شيكلا/باكيت 100كيس، والليمون 66 شيكلا/كغم، والخوخ 80 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 4.30%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" و"البنزين" بنسبة 0.99% لكل منهما، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.59%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.33%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البطاطا والبرتقال 5 شواكل/كغم لكل منهما، والكلمنتينا 7 شواكل/كغم، والافوكادو 18 شيكلاً/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 124 شيكلاً/كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 3 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد 4 شواكل/كغم، والبامية 33 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 58 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 37 شيكلاً/3لتر.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بمقدار 10.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.53%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.21%، وأسعار الغاز بمقدار 1.36%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.10%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.05%.

إذ انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البيض 15 شيكلاً/2كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منهما، والكوسا 8 شواكل/كغم، والملوخية المفرطة 41 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 74 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والسولار 5.95 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، ولحم غنم مع عظم طازج 103 شيكلاً/كغم (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر منذ بداية العام 2025 حيث ارتفعت بنسبة 12% حتى نهاية شهر نيسان 2025).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين:

ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72% خلال شهر نيسان 2025، فارتفعت أسعار الملح بنسبة 195.35%، وأسعار البيض بنسبة 180.28%، وأسعار السكر بنسبة 170.68%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 141.78%، وأسعار الغاز بنسبة 130.61%، وأسعار البطاطا بنسبة 96.04%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 85.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 65.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 57.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 36.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.19%.