غزة على شفا مجاعة: 2.1 مليون جائع والمساعدات محاصرة

غزة/سما/

حذر عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة من مجاعة كارثية وشيكة تتهدد قطاع غزة بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات وإمدادات الغذاء والدواء والوقود، والذي سيؤدي إلى ارتفاق معدلات الوفيات خلال الأشهر المقبلة.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إلى فتح المعابر والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة الوشيك، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور كارثي في الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ يحتاجون إلى علاج عاجل بسبب معاناتهم من سوء التغذية الحاد.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات، إن استمرار منع وصول الغذاء والإمدادات الأساسية إلى غزة يؤدي إلى "ارتفاع عدد الوفيات والانزلاق نحو المجاعة".

وكشف التقرير الأممي الجديد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الصادر مساء الإثنين، أن جميع سكان قطاع غزة، وعددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وصنف 93% من السكان (1.95 مليون نسمة) بين المرحلتين الثالثة والخامسة، بواقع 244 ألف شخص (12%) في المرحلة الخامسة (مجاعة كارثية)، و925 ألفًا (44%) في المرحلة الرابعة (طوارئ)، والباقي في المرحلة الثالثة (أزمة غذائية).

كما أظهر التقرير أن نحو 470 ألف شخص يعانون حاليًا من مجاعة فعلية، في حين يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد، ومنذ بداية عام 2025، قدر عدد الحالات التي تحتاج للعلاج المباشر، بنحو 60 ألف طفل.

وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها استمرار تدهور الوضع خلال الفترة من 11 أيار/مايو إلى نهاية أيلول/سبتمبر 2025، مع بقاء جميع سكان القطاع في حالة أزمة غذائية أو أسوأ.

وفي القطاع الزراعي، أشارت "فاو" إلى أن 42% من أراضي غزة (أكثر من 15 ألف هكتار) كانت مزروعة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن 75% من الحقول وبساتين الزيتون تضررت أو دمرت خلال العمليات العسكرية، وأن ثلثي آبار الزراعة (1,531 بئرًا) لم تعد صالحة للاستخدام مطلع 2025.

وأكد التقرير أنه وبالرغم من توزيع "فاو" أكثر من 2,100 طن من الأعلاف والمستلزمات البيطرية على أكثر من 4,800 راع، إلا أن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات، وأن نحو 20 - 30% إضافية من الماشية مهددة بالنفوق إذا استمر منع دخول مستلزمات الرعاية.

من ناحيتها، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، من أن "عائلات بأكملها تتضور جوعًا، بينما تقف المساعدات على الحدود دون إذن للدخول"، ولفتت إلى أن "المجاعة لا تأتي فجأة، بل تنشأ عندما يُمنع الناس من الحصول على الغذاء والرعاية".

بدورها، أكدت مديرة "يونيسف" كاثرين راسل، أن الجوع وسوء التغذية أصبحا واقعًا يوميًا لأطفال غزة، داعية إلى تحرك فوري لتفادي كارثة إنسانية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 116,000 طن من المساعدات الغذائية جاهزة على المعابر، وتكفي لإطعام نحو مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنها لم تُدخل بسبب الحصار، كما استنفدت مخزونات الغذاء بالكامل، وأغلقت جميع المخابز الـ25 المدعومة بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي منذ نهاية أبريل/ نيسان.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.