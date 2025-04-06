طرابلس على صفيح ساخن: تحشيدات تواجه "الدعم والاستقرار" وتحذيرات رسمية من تصاعد التوتر

طرابلس/سما/

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تطورات أمنية في ظل تحركات عسكرية متبادلة بين جهاز الدعم والاستقرار المتمركز في العاصمة، وقوات تابعة للقوة الأمنية المشتركة المنطلقة من مدينة مصراتة.



وأكدت مصادر ميدانية توجه أرتال عسكرية من القوة المشتركة نحو طرابلس، بينما تسمع أصوات تسريح أسلحة بشكل متقطع في محيط ووسط المدينة، بالتوازي مع انتشار أمني واضح وتحركات ميدانية تعكس مستوى التوتر المتصاعد.



في المقابل، يستنفر جهاز "الدعم والاستقرار" عناصره داخل طرابلس باعتباره الطرف المقابل للقوات القادمة من مصراتة، وذلك بعد إعلان عدد من الكتائب في مصراتة النفير العام، من بينها كتيبة "حطين" التي دعت إلى اجتماع طارئ صباح اليوم الإثنين، بالتزامن مع التحركات العسكرية. كما سُجّل إغلاق مفاجئ لمقر جهاز الدعم والاستقرار في مصراتة.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أفادت مصادر عسكرية لمراسل قناة RT بأن قوة مكافحة الإرهاب عقدت اجتماعًا أمنيًا عاجلًا في العاصمة طرابلس بهدف تنسيق الجهود الأمنية واحتواء الموقف قبل خروجه عن السيطرة.



ومع تفاقم الوضع، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا رسميًا دعت فيه جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج، حفاظًا على سلامتهم، في ظل التطورات الجارية.

في السياق نفسه، حذر "شباب أبوسليم" من مخاطر التصعيد، مؤكدين رفضهم لأي محاولة لجر العاصمة إلى مربع الفوضى والدمار، ودعوا إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية.

كما أصدرت "كتائب ثوار مصراتة" بيانًا طالبت فيه الشباب المنخرطين بجهاز "الدعم والاستقرار" بالانسحاب الفوري من "التحركات الخارجة عن القانون"، مشيرة إلى أن تلك المشاركة تمثل "ابتزازا واستغلالا للمال العام ولا تخدم استقرار ليبيا".

من جهته، أكد "شباب طرابلس" في بيان مستقل أن العاصمة "لن تكون ساحة لتصفية الحسابات"، داعين إلى الحفاظ على طرابلس كمدينة سلام ورفض الانجرار لأي مواجهة مسلحة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تواصل الأطراف الفاعلة محليًا جهود الوساطة والمساعي لتهدئة الأوضاع وتجنيب العاصمة الدخول في صراع جديد قد تكون تبعاته كارثية على المدنيين.