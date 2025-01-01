مصر تبحث مع تركيا ترتيبات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة وجهود التهدئة

القدس المحتلة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي "هاكان فيدان" أخر التطورات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون أية عوائق.

كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية-الإسلامية، والتي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة والذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشهد اللقاء أيضاً تبادلًا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية الليبية، معربًا عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.