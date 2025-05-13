إختتام ناجح لمونديال النفط والغاز 2025 لكرة القدم في باكو

باكو/ سما/

أسدل الستار في العاصمة الأذربيجانية باكو على فعاليات مونديال النفط والغاز 2025 لكرة القدم، في نسخته الأولى، وسط أجواء حماسية ومشاركة دولية واسعة من فرق تمثل كبرى شركات ومؤسسات قطاعي النفط والغاز حول العالم.

وجاء ختام البطولة بعد أيام من المنافسات المثيرة التي جمعت بين الرياضة والعمل، في إطار فريد يعكس التقاء روح الفريق في الملاعب، بروح التعاون في الميادين الاقتصادية والصناعية. وشارك في البطولة أكثر من 12 فريقاً من مختلف الدول، من بينها دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية.

وشهد الحفل الختامي حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً، حيث تم تتويج الفرق الفائزة وتكريم الجهات المشاركة والداعمة، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث رياضياً وتنظيمياً.

في فئة النخبة، توجت شركة أوكيو من سلطنة عمان بلقب بطل كأس العالم للنفط والغاز 2025 في نسختها الأولى بعد التفوق بنتيجة 3-0 على شركة سوكار الأذربيجانية. كما توجت شركة تنمية نفط عمان بلقب كأس العالم للنفط والغاز 2025 لفئة الماسترز بعد التغلب في المباراة النهائية على مجموعة في إن الألمانية بركلات الترجيح، لتنطلق الاحتفالات العمانية في الأراضي الأذربيجانية .

وأعرب علي المعني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن فخره بنجاح النسخة الأولى، قائلاً:نحن سعداء بأن باكو احتضنت هذا الحدث الأول من نوعه، والذي جمع بين الرياضة والصناعة في مشهد حضاري مميز. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التجربة، ونتطلع إلى نقل البطولة في نسخها المقبلة إلى مدن جديدة حول العالم، خاصة في منطقة الخليج."

من جهته، ثمّن الحكم الدولي السابق جمال الغندور، الذي حضر كضيف شرف، الجهد المبذول، قائلاً:مونديال النفط والغاز فكرة رائدة تجمع بين اللياقة الذهنية والبدنية. ما شهدناه هنا في باكو يعكس قدرة الرياضة على كسر الحواجز وتعزيز الروابط المهنية والإنسانية."

منصة للتقارب والتواصل

وقد حظيت البطولة بتغطية إعلامية واسعة من مختلف القنوات والصحف الخليجية والعربية، التي سلطت الضوء على الأهداف النبيلة للمونديال، ودوره في تعزيز التواصل بين العاملين في قطاع الطاقة العالمي من خلال الرياضة.

وأكد منظمو البطولة أن النسخة المقبلة ستشهد تطويراً أكبر على مستوى الفرق والمرافق المصاحبة، مع بحث استضافة دول خليجية لها، لما تمثله المنطقة من ثقل كبير في مجال الطاقة.

وبهذا تُختتم في باكو نسخة أولى ناجحة من "مونديال النفط والغاز لكرة القدم"، لتفتح الباب أمام دورة جديدة من التفاعل الرياضي المهني، تسهم في بناء جسور جديدة بين الشعوب عبر الرياضة والعمل

وحظي مونديال النفط والغاز 2025 لكرة القدم، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو، باهتمام لافت في وسائل الإعلام الخليجية والعربية، التي أثنت على التنظيم المميز والمشاركة الواسعة في النسخة الأولى من هذه البطولة الرياضية الفريدة من نوعها، والتي جمعت بين فرق تمثل كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي النفط والغاز من مختلف أنحاء العالم.

وتميز الحدث، الذي أقيم تحت شعار "الرياضة تجمعنا والطاقة توحدنا"، بجمعه بين روح التنافس الرياضي والتقارب المهني، حيث وفر فرصة استثنائية للعاملين في القطاع لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات خارج إطار المؤتمرات الرسمية.

وأبرزت وسائل إعلام خليجية وعربية، من بينها العديد من القنوات الرياضية ، الأجواء التنافسية المميزة، والحضور الجماهيري اللافت، بالإضافة إلى الروح الرياضية العالية التي سادت المباريات.

كما سلطت التغطيات الضوء على دور البطولة في دعم التقارب الإنساني والثقافي بين المشاركين، خاصة في ظل تمثيل فرق من عدد من دول الخليج العربي ، إلى جانب فرق من أوروبا وآسيا الوسطى.

وأشاد الإعلام الخليجي بحسن التنظيم والدقة اللوجستية في إدارة البطولة، من حيث الملاعب، التحكيم، الإقامة، والنقل، مما عكس قدرة باكو على استضافة أحداث رياضية عالمية ذات طابع متخصص.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة:ما تحقق في باكو هو إنجاز جماعي يثبت أن كرة القدم لغة عالمية توحّد الجميع، حتى في صناعات بالغة التخصص مثل النفط والغاز. النسخة الأولى كانت بداية قوية، ونتطلع إلى نقل البطولة إلى مدن خليجية في نسخ مقبلة."

وفي أجواء احتفالية مميزة، نظمت اللجنة المنظمة لـمونديال النفط والغاز 2025 لكرة القدم، مساء أمس، حفل غالا فاخراً في العاصمة الأذربيجانية باكو، لتكريم الفرق الفائزة والمتميزة في النسخة الأولى من هذه البطولة العالمية الفريدة، التي جمعت بين التنافس الرياضي والانتماء المهني لقطاعي النفط والغاز بحضور شخصيات رفيعة من قطاع الطاقة، وممثلين عن الفرق المشاركة، وضيوف الشرف من الإعلام والرياضة، تقدمهم الحكم الدولي جمال الغندور، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وقال الغندور في تصريح خلال الحفل: هذا الحفل يليق بحجم الجهد والمستوى الاحترافي الذي شهدناه طيلة أيام البطولة. كانت تجربة مميزة جمعت بين الرياضة والهوية المؤسسية في قالب إنساني راقٍ."

تخلل الحفل فقرات موسيقية من التراث الأذربيجاني وعروض راقصة تقليدية، أضفت طابعاً ثقافياً مبهجاً على الأمسية، واختتمت بتوزيع الجوائز والكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفائزين , كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الفرق والمنظمين والتقاط الصور الجماعية. إنتهى