الجيش الإسرائيلي يزعم قصف «مركز قيادة» لحماس داخل مستشفى ناصر

القدس المحتلة/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه قصف «مركز قيادة وسيطرة» لحماس داخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بـ«أنشطة إرهابية»، لينتهي بذلك وقف لإطلاق النار في القطاع بمناسبة إطلاق الحركة سراح رهينة إسرائيلي-أميركي.

وادعى الجيش في منشور عبر تطبيق تلغرام إنّه «قصف بدقّة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس» جنوبي القطاع الفلسطيني. وأضاف أنّ «كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلّون السكّان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي». ولم يتّضح في الحال ما إذا كان القصف قد أوقع إصابات بشرية.

وتأتي هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع الإثنين عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر. وأفرجت حماس عن ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عشية جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأفرج عن ألكسندر البالغ 21 عاما، بعدما بقي محتجزا لأكثر من 19 شهرا، وهو آخر الرهائن الأحياء ممن يحملون الجنسية الأميركية.