الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، ستة مواطنين من بلدة بيت أمر كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر بينهم شقيقان، كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة مدينة دورا وتحويل منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات لمركز تحقيق ميداني.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال كانت قد داهمت بلدة إذنا غرب الخليل واعتقلت ستة مواطنين وهم: معتز عاطف عواد، ومحمد امجد اطميزي، وآدم خالد عواد، وآدم نهاد البطران، ومحمود زياد الحتاوي، ويوسف عواد.

وافاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عياد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق البياضة وبيت زعتة، واقتحموا عدة منازل وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها.

وأضاف عوض، وقبل انسحاب جنود الاحتلال تم اعتقال الشقيقين احميدان ومحمد احمد نعيم ابو مارية 30 عاما و 21 عاما ومصادرة مركبتهما، واعتقال محمود بدر محمود اخليل 40 عاما وهواسير سابق، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.

وأعلن مدير عام تربية وتعليم جنوب الخليل الدكتور ياسر صالح عن تعطيل الدوام في مدارس مدينة دورا لهذا اليوم، بسبب اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق في المدينة.

وقامت قوات الاحتلال، بمداهمة عدة منازل واحتجاز عدد من المواطنين ونقلهم الى منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات والذي تم تحويله لمركز تحقيق ميداني، وعملت قوات الاحتلال على التنكيل بالمحتجزين والتحقيق معهم وتهديدهم، قبل اخلاء سبيلهم وانسحاب الاحتلال من مدينة دورا.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن سهيل الحريبات عقب اقتحام منزله في حي كنار بمدينة دورا، إضافة إلى اعتقال الأسير المفرج عنه قبل عدة أيام كايد الفسفوس، وتحطيم محتويات منزله ومنازل أشقائه.