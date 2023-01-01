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إسرائيل تغتال الصحفي حسن اصليح بخان يونس

الثلاثاء 13 مايو 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغتال الصحفي حسن اصليح بخان يونس



غزة/سما/

اكد مصادر طبية استشهاد الصحفي حسن إصليح وإصابة آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية لقسم الحروق بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بينما وثقت مصادر طبية استشهاد 42 فلسطينيا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصف مستشفى ناصر كان عملية اغتيال متعمدة، استهدفت الصحفي إصليح، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر في استهداف طيران الاحتلال خيمة كان يوجد فيها عدد من الصحفيين.

في المقابل، أدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف "مركز قيادة وسيطرة تابعة لحركة حماسداخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بأنشطة قتالية".

وعقب الاستهداف الأول في 10 أبريل/نيسان الماضي، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن حسن إصليح "من عناصر لواء خان يونس في حماس"، كما زعم أنه شارك في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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