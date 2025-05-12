ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عائلات الأسرى تريد استعادة رفاة القتلى منهم من غزة كما لو أنهم أحياء، وأنه يأمل في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الأحياء من غزة.

وقال ترامب للصحفيين إن المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر سيطلق سراحه اليوم.

وأشار ترامب في وقت سابق من اليوم الاثنين حول أطلاق سراح ألكسندر قائلا: "بكل المقاييس، ظنوا أن عيدان قد مات.. سيطلق سراحه حيا خلال ساعتين. لقد قام ويتكوف بعمل رائع. لديه موهبة كبيرة وشخصية مميزة. سيطلق سراحه خلال ساعتين أو في وقت ما اليوم. والداه سعيدان، بل في غاية السعادة. إنه محتجز منذ 7 أكتوبر، وهو الآن عائد إلى منزل والديه، وهذه أخبار رائعة".

يتبع..