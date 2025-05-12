مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اجتمع مع ويتكوف ووجه بإرسال وفد إلى قطر..

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي مايك هكابي، ووجه بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة.



وأضاف مكتب رئيس الوزراء في بيان اليوم الاثنين أن "نتنياهو تحدث بعد ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشكر رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي على مساعدته في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر".

وتابع البيان أن ترامب أكد التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو.

وفي اجتماعه مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الأخيرة لتنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين التي قدمها ستيف ويتكوف، قبل توسع نطاق القتال في غزة، ولتحقيق هذه الغاية، وجه نتنياهو بإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المفاوضات لن تتم إلا تحت النار، وفق ما أفاد مكتبه.

وصباح اليوم أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم الاثنين، الذي تحتجزه "حماس" في غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر أبو عبيدة في تغريدة على "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م".

وكانت "حماس "أعلنت يوم أمس الأحد نيتها إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر، الجندي الإسرائيلي الأمريكي الذي اختطف في 7 أكتوبر 2023.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أن ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما "سيعود إلى عائلته".

وأضاف ترامب: "هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى أحبائهم".