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"إسرائيل" تقتل امرأة في غزة كلّ ساعة

الإثنين 12 مايو 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقتل امرأة في غزة كلّ ساعة



القدس المحتلة/سما/

قتلت إسرائيل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة، بينهن 7920 أمّا، في الفترة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و11 أيار/ مايو 2025، بحسب ما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.

وأضاف المرصد الحقوقي ومقرّه جنيف، في بيان، إن "إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 12 ألفا و400 امرأة فلسطينية في غزة، بينهن 7 آلاف و920 أما".

وذكر المرصد أن تلك المعطيات تشير إلى أن إسرائيل تقتل بمعدل متوسط يومي نحو "21.3 امرأة" بغزة، لافتا إلى أن ذلك يقارب "امرأة واحدة كل 67 دقيقة".


وفي 8 أيار/ مايو الجاري أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأن الجيش الإسرائيلي، قتل ما يزيد عن 12 ألفا و400 سيدة بغزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حرب إبادته على قطاع غزة منذ 19 شهرا، بقصف مكثف لمنازل المدنيين وخيام النازحين، ومراكز الإيواء، ما يسفر عن استشهاد وإصابة الأهالي يوميا.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن فئتي الأطفال والنساء يدفعان الفاتورة الأكبر لهذه الحرب الإسرائيلية المتواصلة.


وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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