كاتس يوبخ ضابطا إسرائيليا بسبب مصادقته على زيارة الرجوب لنجله بالمستشفى

القدس المحتلة/سما/

وبّخ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قائد وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، غسان عليان، بسبب مصادقة الأخير على دخول القيادي في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، جبريل الرجوب، إلى إسرائيل من أجل زيارة نجله الذي يرقد في المستشفى، من دون الحصول على موافقة المستوى السياسي مسبقا.

ونقلت القناة 14 اليوم، الإثنين، عن كاتس قوله لعليان إنه "أذكّرك بإنه في إطار منصبك أنت تخضع مباشرة لسياسة وزير الأمن وعليك أن تعمل بموجبها. ومكان الرجوب في السجن، أو في أماكن أسوأ، وليس كضيف دولة إسرائيل".

ووبخ كاتس عليان بشدة خلال مداولات أمنية في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير ومسؤولين آخرين، الليلة الماضية.

وادعى كاتس أن "الرجوب قاتل وعدو كبير لدولة إسرائيل، وأيد علنا مجزرة 7 أكتوبر ودعا إلى شن هجمات مشابهة ضد المستوطنات أيضا (في الضفة الغربية المحتلة). وما كنت سأصادق أبدا على دخوله إلى إسرائيل".

وجاء توبيخ كاتس لعليان بعد أن احتج وزراء خلال اجتماع الحكومة، أمس، على المصادقة بدخول الرجوب إلى إسرائيل. وسأل وزير الداخلية، موشيه أربيل، حول من صادق على دخول الرجوب.



وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن نتنياهو فوجئ وغضب وحاول استيضاح من صادق على دخول الرجوب، فيما أشار وزير الصحة، أريئيل روسو، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال مرضة وجرحى فلسطينيين إلى إسرائيل من دون تنسيق ذلك معه أو مع أي مسؤول آخر.

واستغل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الفرصة من أجل التحريض على الفلسطينيين، وقال عليان إن "نجل الرجوب في وضع خطير جدا وطلب أن يلتقي مع والده للمرة الأخيرة".

ونقلت الصحيفة عن وزراء قولهم خلال اجتماع الحكومة إن الجيش الإسرائيلي أيضا صادق، مؤخرا، على أن يقوم رئيس الحكومة الفلسطينية بجولة استفزازية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من دون مصادقة المستوى السياسي"، علما أن إسرائيل منعت هذه الجولة.