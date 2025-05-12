مصدر أمريكي: مفاوضات السلام ستبدأ فورا بعد الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر

واشنطن/سما/

نقلت CNN عن مصدر أمريكي أنه بعد الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ستبدأ فورا مفاوضات السلام في غزة.



وأعلنت حركة "حماس" أمس الأحد عن نيتها الإفراج عن ألكسندر، الرهينة الأمريكي الأخير المعروف بأنه على قيد الحياة في قطاع غزة.



وصرح رئيس فريق التفاوض في "حماس" أن الحركة كانت على اتصال مع الإدارة الأمريكية "خلال الأيام الماضية" في محادثات "أظهرت إيجابية كبيرة".

وقال خليل الحية في بيان: "تؤكد الحركة استعدادها للبدء فورا في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بطريقة متفق عليها، وإدارة قطاع غزة من قبل هيئة مهنية مستقلة".

ووصفت عائلة ألكسندر الخبر بأنه "أعظم هدية يمكن تخيلها"، وشكرت الرئيس ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والإدارة الأمريكية على "عملهم الدؤوب لتحقيق ذلك".

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" وصفا للخبر بأنه "أخبار عظيمة"، وقال إنه "خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوساطة، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الرهائن الأحياء والرفات إلى أحبائهم".



وكتب في منشور آخر: "عيدان ألكسندر، الرهينة الأمريكي الذي كان يُعتقد أنه ميت، سيطلق سراحه من قِبل حماس. خبر سار".



وقال مصدر إن ويتكوف سيصل إلى تل أبيب صباح الاثنين قبل الإفراج عن ألكسندر. وأكد ويتكوف لشبكة "سي إن إن" أن المحادثات مع حماس كانت غير مباشرة.

ووصف المصدر الخطوة بأنها "بادرة حسن نية كاملة"، خاصة أنها تأتي مع استعداد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، مضيفا: "سنبدأ فورا مفاوضات اتفاق سلام".

من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص للرهائن آدم بولر لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد إنه سيسافر مع والدي ألكسندر إلى إسرائيل استعدادا للإفراج المتوقع عن ابنهما. ومن المقرر أن يهبط بولر وعدي وياعيل ألكسندر في إسرائيل يوم الاثنين.

وأكد بولر أن ترامب ما زال ملتزما بالإفراج عن جميع الرهائن وإعادة رفات الأمريكيين، مشيرا إلى أن الإفراج عن ألكسندر "يجب أن ينظر إليه الإسرائيليون والأمريكيون على حد سواء كخطوة أولى مهمة".