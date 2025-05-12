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"إسرائيل" تعلن رغبتها في تحسين العلاقات مع السلطات السورية الجديدة

الإثنين 12 مايو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن رغبتها في تحسين العلاقات مع السلطات السورية الجديدة



القدس المحتلة/سما/

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن "رغبة إسرائيل في إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد".


خلال لقائه مع نظيره الألماني يوهان فودبول يوم الأحد في تل أبيب، قال ساعر: "لدينا بطبيعة الحال مخاوف أمنية وهذا أمر مفهوم لكننا نرغب بالاستقرار"، مشيرا إلى أنه "لدينا أسباب للتشكيك في النظام الحالي بسبب تحركات معينة فيما يتعلق بالأقليات".


وشدد على أن "نوايانا طيبة ونريد الأمن والاستقرار وهذه رغبتنا

ويعد هذا الموقف الجديد مفارقة كبيرة لتصريحات ساعر السابقة في مارس الماضي، عندما وصف أعضاء النظام السوري الجديد بأنهم "جهاديون حتى لو ارتدوا البدلات الرسمية".

من جانبه، أعرب الوزير الألماني عن قلقه من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، قائلا: "من الأهمية بمكان أن تتمكن سوريا من تشكيل هويتها السياسية دون تدخل خارجي".

وأضاف أن "حماية جميع مكونات المجتمع يجب أن تكون أولوية للحكومة السورية الجديدة".

وفي تطور ذي صلة، اعترف الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي بوجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف "تهدئة الأوضاع ومنع انهيار الوضع الأمني".

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