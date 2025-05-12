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"أكسيوس": عيدان ألكسندر هو الأمريكي الوحيد على قيد الحياة بين رهائن "حماس"

الإثنين 12 مايو 2025 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": عيدان ألكسندر هو الأمريكي الوحيد على قيد الحياة بين رهائن "حماس"



واشنطن/سما/

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر هو المواطن الأمريكي الوحيد على قيد الحياة بين 59 رهينة تحتجزهم حركة "حماس".


وقال الموقع الأمريكي، من المعروف أن 21 فقط من الرهائن الـ59 ما زالوا على قيد الحياة، حالة ثلاثة آخرين منهم غير واضحة، وأربعة من الرهائن القتلى مواطنون أمريكيون.

وأشار الموقع إلى أن ألكسندر يبلغ الآن 21 عاما، وكان في التاسعة عشرة عندما اعتقلته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

ونشأ الجندي الأسير لدى حماس، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية وتطوع للانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، ويقال إنه كان يخدم قرب حدود غزة أثناء الهجوم.

وأوضح "أكسيوس" أن ألكسندر شوهد آخر مرة في فيديو دعائي لـ"حماس" في أبريل، وفقا للجنة اليهودية الأمريكية.

وكانت حركة "حماس" أعلنت أمس الأحد أنها ستفرج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، المحتجز منذ أكثر من 550 يوما، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعتقد أن إطلاق سراح ألكسندر هو أيضا لفتة من "حماس" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لمصادر.

كما أفاد مصدر بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تحدث إلى والدي ألكسندر وأبلغهما بخطط "حماس"، ومن المتوقع أن يسافر ويتكوف إلى إسرائيل اليوم الاثنين قبل إطلاق ألكسندر.

وصرح مسؤول أمريكي في وقت سابق، بأن مبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون الأسرى آدم بولر، سيسافر إلى إسرائيل برفقة والدي ألكسندر لاستعادة ابنهما من أسر "حماس" ومن المتوقع وصولهما إلى إسرائيل يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول: "أصبح إطلاق سراح الرهائن ممكنا بفضل قوة الرئيس ترامب، وجهود وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف.

وفجر اليوم أعلن بولر ضمن تغريدة على منصة "إكس" توجهه إلى إسرائيل مع والدة الأسير الإسرائيلي الأمريكي لدى "حماس" عيدان ألكسندر، تمهيدا لاستعادته من الحركة، وشكر الرئيس ترمب على "التزامه بإعادة جميع الأمريكيين إلى ديارهم".

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