مكتب نتنياهو يتحدث عن دور "إسرائيل" في عملية إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر دون مقابل "سيتم بفضل الضغط العسكري الذي مارسه الجيش الإسرائيلي في غزة ودعم ترامب".



وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل "لم تلتزم بوقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الإرهابيين، بل التزمت فقط بممر آمن يسمح بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر".

وتابع "نحن في أيام حرجة حيث تواجه حماس صفقة ستسمح بالإفراج عن رهائننا، وستستمر المفاوضات في ظل إطلاق النار، في حين تجري الاستعدادات لتصعيد القتال".

من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل تنتظر إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر من قبل حركة "حماس" اليوم الاثنين.

وبحسب المصدر فإن موعد الإفراج عن ألكسندر غير معروف حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الإفراج عنه ما بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء.

وأضاف أن إسرائيل تشترط من أجل الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، إطلاق سراح نصف الرهائن، أحياء وأمواتا.

وقال المصدر "سنعرف مدى جدية حماس قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر أعلن فجر اليوم توجهه إلى إسرائيل مع والدة الأسير الإسرائيلي الأمريكي لدى "حماس" عيدان ألكسندر، تمهيدا لاستعادته من الحركة.

وكانت "حماس "أعلنت يوم الأحد نيتها إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر، الجندي الإسرائيلي الأمريكي الذي اختطف في 7 أكتوبر 2023.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أن ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما "سيعود إلى عائلته".

وأضاف ترامب: "هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى أحبائهم".