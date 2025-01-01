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طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الإثنين 12 مايو 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. 

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. 

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال يوم الاثنين وحتى الأربعاء من شدة سرعة الرياح والتي تصل سرعتها في بعض الهبات 50كم/ساعة، ومن الغبار المثار في الجو.

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