حماس: سيتم الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر اليوم ظهرا

غزة /سما/

قالت مصادر في حركة حماس إن الجندي الامريكي الأسير عيدان ألكسندر سيتم الإفراج عنه اليوم الاثنين عند الساعة 12:00 ظهرا، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق السعودية.

وأعلنت حركة حماس الليلة الماضية أنها ستفرج عن المختطف عيدان ألكسندر تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في السياق، قال المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف، في تصريحات أدلى بها لـ"إن بي سي": "سنتسلم ألكسندر غدا على الأرجح، بعد مفاوضات مطوّلة مع العديد من الأشخاص الذين نشكرهم".

وأضاف ويتكوف أن "إطلاق سراح ألكسندر بادرة حسن نية، تجاه الرئيس ترامب، وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس".

وأوضح المبعوث الأميركيّ أنه "سأسافر لإسرائيل، لتأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر"