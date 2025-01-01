قطر ومصر ترحّبان بإعلان "حماس" موافقتها على إطلاق سراح أسير إسرائيلي أمريكي لديها

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "ترحّب دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية " حماس"، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها، وتعدّه بادرة حسن نية، وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع".

وشدد الجانبان على "الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنّب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة".

وجددت قطر ومصر، التأكيد على "استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت "حماس" أنه عقب اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الأمريكي الإسرائيلي المزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

كما أكدت "حماس" استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.

وهذا البيان صدر في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.