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لابيد: الاتصالات المباشرة بين حماس وواشنطن فشل مخز لحكومة لنتنياهو

الإثنين 12 مايو 2025 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: الاتصالات المباشرة بين حماس وواشنطن فشل مخز لحكومة لنتنياهو



القدس المحتلة/سما/

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على الإفراج المتوقع عن المختطف عيدان ألكسندر، واعتبر ذلك بمثابة الفشل المخزي لحكومة نتنياهو لأنه جاء نتيجة للاتصالات بين حماس وواشنطن.


وقال لابيد: "هذا الإفراج مرحب به طبعا ومثير، لكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد. يجب أن تتم صفقة رهائن شاملة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم. الوقت لا يعمل لصالحنا".


وأشار زعيم المعارضة إلى أن التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، هي في الواقع فشل دبلوماسي مخز للحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد: "المختطفون ملكنا، ومسؤولية عودتهم تقع على عاتق الحكومة. قلوبنا مع عائلاتهم".

في وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أنه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأمريكية كذلك عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

وأكدت الحركة "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

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