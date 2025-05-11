‌‏نتنياهو: حماس قد تطلق سراح عيدان الكسندر كـ "لفتة" لترامب

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، "إننا نعيش أيامًا مصيرية فيما يتعلق بتحريرالأسرى الإسرائيليين.، جاء ذلك وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية مساء اليوم.



وبحسب نتنياهو: " إذا تم الدفع قُدمًا بمخطط "فيتكوف"، فإن إسرائيل ستدعمه، لكن من الممكن أن تكون هناك صفقة أخرى تتضمن عددًا أقل من المختطفين مقابل ثمن أقل.

ولفت نتنياهو إلى أن إحدى الإمكانيات المطروحة هي الإفراج فقط عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر."

وذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي أبدوا انطباعًا بأن المفاوضات تُجرى فوق رأس إسرائيل، كجزء من تحركات أوسع نطاقاً.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن إدارة ترامب تتفاوض مع حماس دون علم إسرائيل، وحماس قد تطلق سراح عيدان ألكسندر كبادرة حسن نيّة لترامب خلال زيارته للشرق الأوسط.