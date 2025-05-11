حماس تجري محادثات مع إدارة ترامب بشأن وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات.. تفاصيل

غزة/سما/

تجدّدت المفاوضات الأميركية مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق للنار في غزة، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إلى القطاع، فيما أكّد قياديّ بحماس، أن هناك مفاوضات "متقدمة مباشرة" بين الحركة وإدارة ترامب، منذ أيام.

وقال مسؤول فلسطيني كبير مطلع لرويترز يوم الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى "إسرائيل" يوم الجمعة بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

فيما أكد قيادي في حركة حماس، مساء اليوم، لقناة الجزيرة القطرية أن مفاوضات متقدمة مباشرة بين الحركة والإدارة الامريكية حول وقف إطلاق النار في غزة

وأشار القيادي في حماس إلى أن المفاوضات جارية منذ أيام وتبحث إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس الاخباري، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يجري محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر، وحماس، بشأن صفقة محتملة للإفراج عن أسرى في غزة ومناقشات أوسع تتعلق بمنع التصعيد، وفقاً لمصدر مطّلع على سير المحادثات.

كما ذكرت القناة 12 العبرية ، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه يجب التوصل لاتفاق في غزة.

ولفتت القناة العبرية إلى أن ويتكوف قدّم لحماس عبر الوسطاء مقترحًا لصفقة جزئية تبدأ بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين وفق معايير تمت مناقشتها مسبقًا، مقابل وقف القتال لمدة تصل إلى 70 يومًا يتم خلالها التفاوض على صفقة نهائية.

كما نقلت القناة 12 عن ويتكوف قوله :" نريد إرجاع المحتجزين لكن إسرائيل لا ترغب في إنهاء الحرب".

وأضاف ويتكوف: "إسرائيل تطيل أمد الحرب ولا نرى أين يمكن أن تصل ويجب التوصل إلى اتفاق.

وبينت القناة 12 الإسرائيلية ، أن الرسالة التي نقلتها إسرائيل إلى الوسطاء في الأيام الأخيرة: "سيستغرق الأمر أسابيع أو أشهر حتى محطة الخروج التالية بعد دخولنا في المناورة الجديدة .. لن نوافق على التوقف بسرعة .. حماس لن تحدد الجدول الزمني"

فيما ذكرت هيئة البث الاسرائيلية : "تعتقد إسرائيل أن الضغوط التي تمارس على الوسطاء وحماس سوف تؤدي إلى تحولات في المحادثات لإطلاق سراح الأسرى لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى اتفاق شامل .. بحسب التقديرات فإن حماس مهتمة بالإفراج عن عيدان ألكسندر، الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية كنوع من التكريم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته للشرق الأوسط ولكن يبدو أن هذا يأتي في مقابل لفتة إسرائيلية.

كما قدر مصدر إسرائيلي أن هذه الخطوة قد تكون محاولة للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون مقابل إطلاق سراح المزيد من المختطفين

في المقابل تتحدث مصادر مشاركة في المفاوضات عن ضغوط شديدة خلال المحادثات قبل زيارة ترمب للخليج