"سرايا القدس" تعلن تنفيذ عملية نوعية مركبة شرق الشجاعية

غزة/سما/

أعلن قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية نوعية مركبة في تمام الساعة 12:45 من صباح السبت شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، استهدفت مجموعة من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب القائد، بدأت العملية باستدراج القوات الإسرائيلية عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف طاقمها. وبعد دقائق، ردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مركز على موقع العملية بالصواريخ والقذائف، في حين هرعت قوة نجدة من "لواء القدس" التابع لجيش الاحتلال لإسعاف القوة المستهدفة، لكنها وقعت هي الأخرى في كمين بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب"، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد القائد الميداني أن مجاهدي السرايا اشتبكوا مع قوات النجدة داخل منطقة الاشتباك بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد عدد من المجاهدين خلال انسحابهم من الموقع.

واختتم القائد الميداني تصريحه بأن العملية تأتي "وفاءً لدماء الشهداء"، وأهداها إلى روح الشهيد القائد الكبير "نور البيطاوي" أحد قادة سرايا القدس في الضفة الغربية، مؤكدًا أن "المقاومة ستواصل قتال الاحتلال طالما استمر في عدوانه على شعبنا".

ويوم أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مضيفا أن المصابين من لواء القدس وتعرضوا للانفجار أثناء تمشيط المنطقة.

وأفاد الجيش أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310 وتم نقل الجميع لتلقي العلاج.

وكانت مواقع إسرائيلية ذكرت -اليوم السبت- وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر. ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

وأفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.