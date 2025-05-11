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"إسرائيل" تنشر قوات لمنع تسلل أي عناصر معادية إلى قرى الدروز السورية - سما الإخبارية

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"إسرائيل" تنشر قوات لمنع تسلل أي عناصر معادية إلى قرى الدروز السورية

الأحد 11 مايو 2025 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنشر قوات لمنع تسلل أي عناصر معادية إلى قرى الدروز السورية



القدس المحتلة/سما/

أكد الجيش الإسرائيلي مواصلته متابعة الأحداث الجارية في سوريا، مشيرا إلى أنه على جاهزية تامة لمنع تسلل أي عناصر معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية.

 

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو وصور لانتشار قواته لمنع تسلل "عناصر معادية" إلى القرى الدرزية / الجيش الإسرائيلي

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش: "يواصل جيش الدفاع متابعة الأحداث الجارية في سوريا، وهو على جاهزية تامة لمنع تسلل عناصر معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية".

 

وأضاف: "قوات الفرقة منتشرة ومجهزة للتعامل مع سيناريوهات متعددة وفقا لتقييمات الوضع المستمرة، وتواصل أيضا تقديم المساعدة للسكان السوريين-الدروز في المنطقة".

إسرائيل تنشر قوات لمنع تسلل "عناصر معادية" إلى قرى الدروز السورية / الجيش الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن حماية الدروز في سوريا، بعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفة وقوى أخرى.

وسبق ذلك بيان للجيش الإسرائيلي أعلن فيه أن قواته تنتشر في جنوب سوريا، وهو "على أهبة الاستعداد لمنع دخول أي قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية".

وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل مراقبة التطورات، مع الاستعداد للدفاع وسيناريوهات مختلفة".

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