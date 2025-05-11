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"من العمق السوري".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل استعادة رفات جندي فقد قبل 43 عاما

الأحد 11 مايو 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"من العمق السوري".. "إسرائيل" تكشف تفاصيل استعادة رفات جندي فقد قبل 43 عاما



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع "الموساد" أن رفات المساعد تسفيكا فلدمان كان في العمق السوري وأن استعادته تمت بعد عقود من النشاطات الاستخبارية والعملياتية.


وجاء في البيان المشترك: "قام الموساد والمهام الخاصة وجيش الدفاع الإسرائيلي بإعادة جثمان الجندي المفقود المساعد تسفيكا فلدمان الذي قتل في معركة السلطان يعقوب قبل 43 عاما إلى البلاد".


وأضاف: "في عملية خاصة بقيادة الجيش والموساد تم العثور على جثمان المساعد تسفيكا فلدمان المرحوم في العمق السوري وتم جلبه إلى إسرائيل. وبعد إتمام العملية تم تشخيص الجثمان في المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية، تم إعلام عائلة المرحوم من قبل جيش الدفاع بحضور رئيس الوزراء".

وتابع البيان: "تسنّت إعادة جثمان المساعد تسفيكا فلدمان المرحوم إلى البلاد بعملية سرية معقدة بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتسخير إمكانيات عملياتية اتسمت بالإبداع والحيلة والشجاعة".

وأردف: "هكذا استكملت نشاطات استخبارية عملياتية متشعبة وكثيفة استمرت على مر أكثر من أربعة عقود بالتعاون والتكاتف بين منسقي شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء والوحدات الاستخبارية والعملياتية في الموساد وفي هيئة الاستخبارات العسكرية، مع الشاباك وهيئة الموارد البشرية".

ووصف البيان هذه العملية بأنه "دائرة تم إغلاقها" مذكرا بعملية سابقة أدت إلى إعادة جثمان المساعد زخاريا باومل في عام 2019 والتي تم تنفيذها بناء على جهود بالغة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها إلى جانب عمليات كثيرة تم تنفيذها في مناطق معادية.

كما تم إعلام عائلة الجندي المفقود المساعد يهودا كاتس بحقيقة إعادة جثمان المساعد تسفيكا فلدمان.

واختتم البيان: "ستواصل المؤسسة الأمنية عملها الدؤوب وبذل قصارى الجهود ليل نهار من منطق الشعور بالالتزام التام بضرورة إعادة جميع أبنائنا وبناتنا الأحياء والأموات والمفقودين والمختطفين إلى موطنهم إسرائيل".

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