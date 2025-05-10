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مسؤول أمني إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر لعامين إضافيين حتى نستطيع هزيمة“حماس”

الأحد 11 مايو 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر لعامين إضافيين حتى نستطيع هزيمة“حماس”



القدس المحتلة / سما/

قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم إنّ حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد تستمر عامين إضافيين.
ونقلت قناة (12) الخاصة عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: “سوف يستغرق الأمر عامين على الأقل من القتال العنيف في قطاع غزة لهزيمة حماس”.
وأضاف: “من المحتمل أنّ نبقى عامين لتحقيق هذه المهمة”.
والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” صادق الأحد، على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو إن “هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة”، زاعما أن الهدف منها هو “حمايتهم”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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