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إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي من سوريا قُتل في عام 1982

الأحد 11 مايو 2025 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي من سوريا قُتل في عام 1982



القدس المحتلة / سما/

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، استعادة رفات الجندي المفقود تسفيكا فلدمان، الذي فُقدت آثاره منذ معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري خلال الحرب على لبنان عام 1982.

وافاد بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ان نتنياهو زار منزل عائلة فلدمان في تل أبيب، برفقة سكرتيره العسكري ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، وأبلغ العائلة رسميًا باستعادة رفات ابنها، الذي بقي في عداد المفقودين طوال 43 عامًا.

وعُلم أن رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان يخدم في سلاح المدرعات، أعيدت من الأراضي السورية "في عملية خاصة نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي"، وفقا للتقارير الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في بيان، "في عملية خاصة للموساد والجيش، استعدنا جثمان الجندي تسفي فلدمان، الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب في حزيران/ يونيو 1982. طيلة عشرات السنوات، لم تتوقف جهودنا لتحديد مكانه ومكان الجنود المفقودين الآخرين في المعركة".

وأضاف نتنياهو: "قبل ست سنوات استعدنا جثمان زكريا باومل، واليوم نستعيد جثمان تسفي، ولن نتوقف حتى نُعيد الجندي يهودا كاتس، الذي لا يزال مفقودًا".

وتابع: "لقد صادقت على العديد من العمليات السرية على مدار السنوات".

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