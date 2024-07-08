أم الفحم: اللجنة الشعبية تؤجل مظاهرة ضد حرب الإبادة بسبب تهديدات الشرطة بالقمع

أم الفحم/سمام

أجلت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، اليوم السبت، المظاهرة التي كانت من المفترض أن تكون، بعد عصر اليوم، احتجاجًا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضًا للاعتقالات الإدارية بحق المواطنين العرب، وذلك بعد تهديدات واضحة وصريحة من الشرطة بقمع المظاهرة بالقوة، والاعتداء على المتظاهرين.

وكانت قد دعت اللجنة الشعبية في المدينة، قبل أيام، إلى مظاهرة احتجاجية على مدخل المدينة، رفضًا لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتقالات الإدارية في الداخل.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية في أم الفحم أن: "نعلن عن تأجيل التظاهرة التي كانت مقررة اليوم الساعة الرابعة، وذلك بسبب التهديدات الصريحة من قبل الشرطة باعتقال كل من يشارك فيها. إن قرار التأجيل جاء انطلاقًا من مسؤوليتنا، كلجنة شعبية، في حماية أبناء شعبنا، والحفاظ على سلامتهم، وليس الاحتماء بهم في مواجهة القمع البوليسي".

وأكدت اللجنة الشعبية: "إننا نؤكد أن هذه التهديدات لن تثنينا عن الاستمرار في النضال ضد العدوان على غزة، وضد سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

سنواصل رفع صوتنا عاليًا ضد الظلم، وسنعلن قريبًا عن خطوات تصعيدية جديدة، تضمن حقنا في التعبير عن موقفنا الوطني. وكونوا على أهبة الاستعداد، فوحدتنا هي السلاح الأقوى في مواجهة القمع والتضييق".