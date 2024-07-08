شركات طيران دولية تمدد تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة الطيران الإيطالية "ITA"، السبت، تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 أيار/ مايو الجاري، في إطار استمرار تمديد العديد من الشركات الدولية رحلاتها لتل أبيب منذ سقوط صاروخ أطلق من اليمن مطلع الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون.

وذكرت قنوات إسرائيلية أن شركة "ITA" أعلنت تمديد تعليق طيرانها إلى إسرائيل ومنها حتى 19 أيار/ مايو، وكان آخر تمديد أعلنته قبل ذلك حتى 11 من ذات الشهر.



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الشركة الإيطالية حذت بذلك حذو مجموعة لوفتهانزا الألمانية، التي أعلنت الجمعة تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 18 أيار/ مايو.

وتضم المجموعة شركات الطيران لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، وشركة الطيران الألمانية منخفضة التكلفة يورو وينغز.

وكانت شركة "ويز إير" المجرية منخفضة التكلفة قد مددت هي الأخرى تعليق طيرانها إلى تل أبيب حتى 11 أيار/ مايو، وكذلك فعلت "طيران أوروبا" الإسبانية.

ومددت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 13 أيار/ مايو، والخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) الأميركية حتى 18 أيار/ مايو، وخطوط دلتا الجوية (دلتا إيرلاينز) الأميركية حتى 20 مايو.

كما مددت الخطوط الجوية الأيبيرية (أيبيريا) وهي شركة الطيران الوطنية الإسبانية رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى 31 أيار/ مايو، أما الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، فكانت الشركة التي مددت رحلاتها لإسرائيل لأطول وقت وذلك حتى 14 حزيران/ يونيو المقبل.

وصباح الأحد، سقط لأول مرة منذ اندلاع الحرب، صاروخ باليتسي أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مخلفا 7 إصابات طفيفة وحالة من الهلع بين الإسرائيليين، بعد فشل منظومتي الدفاع "حيتس" الإسرائيلية، و"ثاد" الأميركية في اعتراضه.

وبعد ذلك أعلنت العديد من شركات الطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل، ومن ثم تمديدها لاحقا.