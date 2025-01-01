الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعمليات لواء "جولاني" في رفح

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد لجنود لواء "جولاني خلال تنفيذ مهام ميدانية في المحور الجنوبي من قطاع غزة وتحديدا في رفح".

وأشار الجيش في بيانه إلى "أن الفريق القتالي التابع للواء"جولاني" يعمل منذ عدة أشهر في منطقة رفح وممر موراج، وقد تمكن خلال تلك الفترة من تحييد مئات البنى التحتية التابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في القطاع، والعثور على عشرات الأنفا، بالإضافة إلى تصفية عشرات المقالين".

وجاء في البيان: "تواصل القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تنفيذ "هجمات منهجية" داخل حي الجنينة، وسط عمليات تمشيط واسعة النطاق وتدمير لبنى تحتية تحت الأرض".

وأكد الجيش أن مقاتلي لواء "جولاني" يعملون بتركيز وجهد كبير "لدفع العدو خارج المنطقة"، بينما تستعد الفرقة 36، التي تضم اللواء، لتوسيع عملياتها في مناطق إضافية داخل القطاع.

وفي كلمة وجهها إلى مقاتليه يوم الخميس الماضي، قال قائد لواء "جولاني" "الجنينة حي صعب، لكن فريق جولاني أقسى، نحن نتذكر لماذا نحن هنا – لإعادة المخطوفين، وللقضاء على حماس، حتى النصر".

واضاف: "لا يوجد مكان آخر ولا قوات أخرى كنت أتمنى القتال إلى جانبها – الروح والرجال، القوة والإصرار – هذا هو طاقم جولاني!".