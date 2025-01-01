إيطاليا تطالب إسرائيل بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

روما/ وكالات/

طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقال تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الليلة، إن إيطاليا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة".

وأشار إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة أهالي غزة.

ولفت تاجاني، إلى أن إيطاليا تعزز جهود دعم المدنيين في غزة مثل المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين والمساعدات الصحية.