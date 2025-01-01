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الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة

السبت 10 مايو 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، خلال الموجة الحارة.

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