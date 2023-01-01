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استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مقر توزيع مساعدات شمال غزة (فيديو)

الجمعة 09 مايو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مقر توزيع مساعدات شمال غزة (فيديو)



غزة/سما/

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مقر توزيع مساعدات يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويجاور مركزا يؤوي نازحين بمحافظة شمال غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقرا لتوزيع المساعدات يتبع للأونروا، وسط مخيم جباليا في شمال القطاع.

ويجاور المقر عيادة تتبع للأونروا تحولت خلال أشهر الإبادة الجماعية بغزة لمركز يؤوي نازحين، بعدما أخرجها جيش الاحتلال من الإسرائيلي عن الخدمة بسبب قصفها وتدميرها.

 

 

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

(وكالات)

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