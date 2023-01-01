مصر: رئيس هيئة الاستعلامات يشن هجوما على "إسرائيل"

القاهرة/سما/

شن الكاتب الصحفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان هجوما على إسرائيل بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.



وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات أن ما تقوم به إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين يتجاوز مجرد السيطرة على الأرض، ليصل إلى محو الثقافة والهوية العربية، وهو ما يجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالًا استثنائيًا في طبيعته العدوانية والتوسعية.

وأوضح أن الصراع بين العرب وإسرائيل "لم يكن يومًا خلافًا سياسيًا عابرًا بل هو صراع وجودي" موضحا أنه "لم يُجمع العرب على مائدة واحدة في تاريخهم الحديث إلا لمقاومة هذا الاحتلال".

ولفت إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية لم يبدأ بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 كما يظن البعض بل سبق ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في حرب 1948 تحت الحكم الملكي و"بعد الثورة تعزز هذا الدور وأصبح أكثر قوة ووضوحًا"

وأشار إلى أن الانتماء العربي ليس شعارًا سياسيًا بل شعور وجداني راسخ في وجدان كل عربي، وأن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الدول العربية تعكس طبيعتها التوسعية وعدوانها المستمر".

وشدّد على أن عملية طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول في استعادة الزخم العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه العملية "جاءت لتوقظ الضمير العربي" بعد أن حاول البعض تشويه صورة الفلسطينيين.

وأشار أن رد الفلسطينيين بدمائهم وصمودهم أكد أن القضية الفلسطينية "ما زالت قضية حية ومركزية في وجدان الأمة" مشددا التأكيد على أن فلسطين ليست قضية محلية أو إقليمية ضيقة بل هي قضية عربية شاملة.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على دول مثل لبنان وسوريا واليمن والضفة وغزة "يثبت أنها تهديد مباشر للأمن القومي العربي برمّته".

وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة بلغت حصيلة الضحايا حتى 3 مايو الجاري حوالي 52,495 شهيدًا، منهم 2,396 شهيدًا منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، وأكثر من 118 ألف مصاب.

و تشير التقارير إلى أن أكثر من 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال وأن ربع الضحايا أطفال دون سن 12 عامًا، كما تم تدمير أكثر من 2,180 عائلة بالكامل، ونجا فرد واحد فقط من 5,070 عائلة، بجانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حيث تعجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب نقص المعدات واستمرار القصف.