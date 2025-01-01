ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ملتزمة بمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وترغب في حل هذه القضية دون استخدام القوة العسكرية.



وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض: "وبالمثل، نحن نحاول التعامل مع المشكلة الإيرانية لحلها دون قصف، كما نقول، دون قصف كبير. لا أريد ذلك. أريد لهم (الإيرانيين) أن يحققوا نجاحا كبيرا".



يشار إلى أنه تم بوساطة من سلطنة عمان، عقد 3 جولات من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف حل الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وجرت الجولة الأولى في 12 أبريل في مسقط، والثانية في 19 أبريل في روما، والثالثة في 26 أبريل في مسقط كذلك. ويترأس الوفد الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف.

وفي الأول من مايو، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن الجولة المقبلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في الثالث من مايو، تم تأجيلها "لأسباب لوجستية".

قبل ذلك كتب مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على شبكة التواصل الاجتماعي X، نقلا عن ويتكوف، أن الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية- الإيرانية قد تعقد يومي 10 و11 مايو.

بدورها، أفادت وكالة "نور نيوز" نقلا عن مصادر، أن المشاورات المقبلة ستجرى في 11 مايو الجاري في العاصمة العمانية.