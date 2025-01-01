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"إسرائيل": تشكيك في مصير 3 رهائن لدى "حماس"

الجمعة 09 مايو 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": تشكيك في مصير 3 رهائن لدى "حماس"



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية عن تطورات جديدة في ملف الرهائن لدى "حماس"، بعد يوم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أكد فيها أن 21 أسيرا لا يزالون على قيد الحياة.


ووفقا لمسؤول مطلع، فإن هناك "شكوكا جادة" تحوم حول مصير ثلاثة أسرى آخرين، حيث لم ترد أي علامات تدل على حياتهم منذ الأسابيع الأولى للحرب. وأوضح المسؤول أن عائلات الرهائن الثلاثة قد تم إبلاغهم بهذا الوضع منذ فترة طويلة.


وحسب المعلومات ينتمي الأسرى الثلاثة إلى جنسيات مختلفة، حيث تبين أن اثنين منهم أجنبيان بينما الثالث يحمل الجنسية الإسرائيلية. وبحسب المعلومات، فإن الأسيرين الأجنبيين هما النيبالي بيبين جوشي والتايلاندي بينتا ناتابونغ، واللذان لم يتم الإعلان رسميا عن وفاتهما حتى الآن.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن إجمالي عدد الأسرى المحتجزين حاليا يبلغ 59، تم التأكد من وفاة 35 منهم، بينهم 32 إسرائيليا و3 أجانب.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن عائلات الأسرى يتلقون تحديثات مستمرة وشاملة حول أوضاع ذويهم، حيث يقوم ضباط المخابرات المختصون بإبلاغهم بكل التطورات والمعلومات المتاحة.

ولفت إلى أن السفارات الأجنبية المعنية في إسرائيل تحافظ على اتصال دائم مع عائلات الأسرى الأجانب، وتقدم لهم نفس الدعم والرعاية التي تتلقاها عائلات الأسرى الإسرائيليين.

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