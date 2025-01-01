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الاحتلال الإسرائيلي يزعم مهاجمة 60 هدفا في غزة

الجمعة 09 مايو 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يزعم مهاجمة 60 هدفا في غزة



القدس المحتلة / سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته هاجمت "عشرات الأهداف" خلال الليلة الماضية في قطاع غزة، مشددا على أن قواته تواصل استهداف المقاومين في عمليات متواصلة في أنحاء القطاع.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن القوات رصدت أمس الخميس مقاوما خرج من فتحة نفق قربهم، وقامت "بتحييده"، بالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو غارة استهدفت مقاوما ومبنى أُطلق منه صاروخ مضاد للدروع نحو قوات الجيش، وذلك بهدف إزالة "تهديد فوري".

وأضاف: تواصل قوات الفرقة 36 عملياتها في جنوب القطاع جوا وبرا. خلال ساعات الليل، وبالتعاون مع سلاح الجو، تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لحماس.

وأشار إلى أن قوات فرقة غزة (143) وفرقة 252 تواصل عملياتها في جنوب وشمال القطاع، حيث تم تدمير عشرات البنى التحتية للمقاومة.

وأعلن أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، شن سلاح الجو غارات على نحو 60 هدفا للمقاومة في أنحاء قطاع غزة، شملت مقاومين، ومبان عسكرية، ومخازن أسلحة وغيرها.

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