الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

واشنطن/سما/

قال الصحفي الأمريكي توماس فريدمان، في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست حليفة للولايات المتحدة، وعدم زيارتك لإسرائيل خلال الرحلة الشرق أوسطية هي بداية جيدة.

وأضاف:

عزيزي الرئيس ترامب،

قليلة هي المبادرات التي اتخذتها منذ توليك منصبك والتي أتفق معها، باستثناء ما يتعلق بالشرق الأوسط، إن سفرك إلى هناك الأسبوع المقبل ولقاءك بقادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وعدم وجود خطط لديك لمقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل، يوحي لي بأنك بدأت تدرك حقيقة جوهرية، أن هذه الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق تهدد المصالح الأمريكية الأساسية في المنطقة. نتنياهو ليس صديقنا.

مع ذلك، فقد ظن أنه يستطيع أن يجعلك ضحيته، ودمية، ولهذا السبب أنا معجب بكيفية إشارتك إليه من خلال مفاوضاتك المستقلة مع حماس وإيران والحوثيين بأنه لا يملك أي نفوذ عليك، وأنك لن تكون لعبة له. من الواضح أن هذا قد أصابه بالذعر.

لا شك لدي في أن الشعب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يزال يعتبر نفسه حليفًا ثابتًا للشعب الأمريكي - والعكس صحيح. لكن هذه الحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة، والمسيحانية، ليست حليفة أمريكا، لأن هذه أول حكومة في تاريخ إسرائيل لا تضع في أولوياتها تحقيق السلام مع جيرانها العرب، ولا ما يترتب على ذلك من منافع أمنية وتعايشية أكبر. أولويتها هي ضم الضفة الغربية، وطرد فلسطينيي غزة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.

إن فكرة أن لدى إسرائيل حكومة لم تعد تتصرف كحليف لأمريكا، وأنه لا ينبغي اعتبارها كذلك، تُعتبر صادمة ومريرة على أصدقاء إسرائيل في واشنطن تقبلها -ولكن عليهم تقبلها.

لأن حكومة نتنياهو، في سعيها لتحقيق أجندتها المتطرفة، تُقوّض مصالحنا. إن عدم سماحك لنتنياهو بالتفوق عليك كما فعل مع رؤساء أمريكيين آخرين يُحسب لك. ومن الضروري أيضًا الدفاع عن البنية الأمنية الأمريكية التي بناها أسلافك في المنطقة.

أُسس هيكل التحالف الأمريكي العربي الإسرائيلي الحالي على يد ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر بعد حرب أكتوبر عام 1973، بهدف إقصاء روسيا وجعل أمريكا القوة العالمية المهيمنة في المنطقة، الأمر الذي خدم مصالحنا الجيوسياسية والاقتصادية منذ ذلك الحين. وقد صاغت دبلوماسية نيكسون وكيسنجر اتفاقيات فك الارتباط عام 1974 بين إسرائيل وسوريا ومصر. وقد أرست تلك الاتفاقيات أسس معاهدة كامب ديفيد للسلام، التي مهدت الطريق لاتفاقيات أوسلو للسلام. وكانت النتيجة منطقة تهيمن عليها أمريكا وحلفاؤها العرب وإسرائيل.

لكن هذا الهيكل برمته اعتمد إلى حد كبير على التزام أمريكي إسرائيلي بحل الدولتين من نوع ما - وهو التزام حاولت أنت بنفسك تعزيزه في ولايتك الأولى من خلال خطتك الخاصة لإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية بجوار إسرائيل - بشرط أن يوافق الفلسطينيون على الاعتراف بإسرائيل وقبول أن تكون دولتهم منزوعة السلاح.

مع ذلك، جعلت حكومة نتنياهو ضم الضفة الغربية أولويتها عند توليها السلطة أواخر عام 2022 - قبل غزو حماس الشرس في 7 أكتوبر 2023 بوقت طويل - بدلاً من هيكل الأمن والسلام الأمريكي للمنطقة.

لمدة عام تقريبًا، ناشدت إدارة بايدن نتنياهو أن يفعل شيئًا واحدًا لأمريكا وإسرائيل: الموافقة على فتح حوار مع السلطة الفلسطينية حول حل الدولتين يومًا ما مع سلطة مُصلحة - مقابل تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إسرائيل. سيمهد ذلك الطريق لإقرار الكونغرس لمعاهدة أمنية أمريكية سعودية لموازنة النفوذ الإيراني وتجميد الصين.

رفض نتنياهو القيام بذلك، لأن المتطرفين اليهود في حكومته قالوا إنه إذا فعل ذلك فسوف يسقطون حكومته - ومع محاكمة نتنياهو بتهم فساد متعددة، لم يكن بإمكانه التخلي عن حماية كونه رئيسًا للوزراء لإطالة محاكمته ومنع عقوبة سجن محتملة.

لذلك، وضع نتنياهو مصالحه الشخصية فوق مصالح إسرائيل وأمريكا. كان من شأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أهم قوة إسلامية - بناءً على جهد لصياغة حل الدولتين مع الفلسطينيين المعتدلين - أن يفتح العالم الإسلامي بأكمله أمام السياح والمستثمرين والمبتكرين الإسرائيليين، ويخفف التوترات بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعزز المزايا الأمريكية في الشرق الأوسط التي بدأها نيكسون وكيسنجر لعقد آخر أو أكثر.

بعد أن أدار نتنياهو الجميع لمدة عامين، ورد أن كلًا من الأمريكيين والسعوديين قرروا التخلي عن مشاركة إسرائيل في الصفقة - وهي خسارة حقيقية لكل من الإسرائيليين والشعب اليهودي. وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس، أن "الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني".

والآن قد يزداد الوضع سوءًا. نتنياهو يُعِدّ لإعادة غزو غزة بخطةٍ لحصر السكان الفلسطينيين في زاويةٍ ضيقة، مُطلةً على البحر الأبيض المتوسط من جهة، والحدود المصرية من جهةٍ أخرى، مع المضي قدمًا في ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع بسرعةٍ ونطاقٍ أوسع. وبذلك، سيُعرّض إسرائيل (وخاصةً رئيس أركان جيشها الجديد، إيال زامير) لمزيدٍ من تهم جرائم الحرب، وهو ما يتوقع بيبي من إدارتكم حمايته منه.

لا أتعاطف إطلاقًا مع حماس. أعتقد أنها منظمةٌ مريضةٌ ألحقت ضررًا جسيمًا بالقضية الفلسطينية. وهي مسؤولةٌ مسؤوليةً جسيمةً عن المأساة الإنسانية التي تعيشها غزة اليوم. كان ينبغي على قيادة حماس إطلاق سراح رهائنها ومغادرة غزة منذ زمنٍ بعيد، مُزيلةً بذلك أي ذريعةٍ لإسرائيل لاستئناف القتال. لكن خطة نتنياهو لإعادة غزو غزة لا تهدف إلى إيجاد بديلٍ مُعتدلٍ لحماس، بقيادة السلطة الفلسطينية، بل إلى احتلالٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ دائم، هدفه غير المُعلن الضغط على جميع الفلسطينيين للمغادرة. هذه وصفةٌ لتمردٍ دائم - فيتنامٌ على البحر الأبيض المتوسط.

في مؤتمرٍ عُقد في 5 مايو/أيار برعاية صحيفة "بيشيفا" الصهيونية الدينية، تحدث بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، وكأنه لا يكترث بما يُقال: "نحن نحتل غزة لنبقى. لن يكون هناك دخولٌ وخروجٌ بعد الآن". سيُحشر السكان المحليون في أقل من ربع مساحة قطاع غزة.

وكما أشار الخبير العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل: "بما أن الجيش سيحاول تقليل الخسائر، يتوقع المحللون أن يستخدم قوةً عدوانيةً للغاية ستؤدي إلى أضرارٍ جسيمةٍ في البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة. إن نزوح السكان إلى مناطق المخيمات الإنسانية، إلى جانب النقص المستمر في الغذاء والدواء، قد يؤدي إلى المزيد من الوفيات الجماعية بين المدنيين... وقد يواجه المزيد من القادة والضباط الإسرائيليين إجراءاتٍ قانونيةً شخصيةً ضدهم". في الواقع، قد لا تؤدي هذه الاستراتيجية، إن نُفِّذت، إلى إثارة المزيد من اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل فحسب، بل ستهدد أيضًا استقرار الأردن ومصر حتمًا. يخشى هذان الركيزتان الأساسيتان لتحالف أمريكا في الشرق الأوسط أن يسعى نتنياهو إلى تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى بلديهما، مما سيؤدي حتمًا إلى تأجيج حالة من عدم الاستقرار تمتد إلى حدودهما حتى لو لم يفعل الفلسطينيون ذلك.

هذا يضرنا بطرق أخرى. وكما قال لي هانز ويكسل، كبير مستشاري السياسات السابق في القيادة المركزية الأمريكية: "كلما بدت الأمور ميؤوسًا منها بالنسبة للتطلعات الفلسطينية، قلّ الاستعداد في المنطقة لتوسيع التكامل الأمني الأمريكي العربي الإسرائيلي الذي كان من شأنه أن يُرسّخ مزايا طويلة الأجل على إيران والصين - ودون الحاجة إلى موارد عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة لاستدامته".

فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لديك بعض الغرائز المستقلة الجيدة، سيدي الرئيس. اتبعها. وإلا، فعليكم الاستعداد لهذا الواقع المُلِحّ: أحفادكم اليهود سيكونون الجيل الأول من الأطفال اليهود الذين سينشأون في عالمٍ تُعتبر فيه الدولة اليهودية دولةً منبوذة.

"يوم الثلاثاء، قتلت القوات الجوية الإسرائيلية تسعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عامًا. ... صرّح الجيش الإسرائيلي بأن الهدف كان "مركز قيادة وسيطرة لحماس"، وأنه "اتُخذت خطوات للحد من خطر إيذاء المدنيين غير المتورطين".... يمكننا الاستمرار في تجاهل عدد الفلسطينيين في القطاع الذين قُتلوا - أكثر من 52 ألفًا، بينهم حوالي 18 ألف طفل؛ والتشكيك في مصداقية الأرقام، واستخدام جميع آليات القمع والإنكار واللامبالاة والتباعد والتطبيع والتبرير. لن يُغيّر أيٌّ من هذا الحقيقة المُرّة: إسرائيل قتلتهم. أيدينا هي من فعلت ذلك. يجب ألا نغضّ الطرف. يجب أن نستيقظ ونصرخ بأعلى صوت: أوقفوا الحرب".