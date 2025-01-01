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السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

الجمعة 09 مايو 2025 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة



القدس المحتلة/سما/

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة إن إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة، لكنها ستشارك في توفير الأمن.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ مارس آذار.

وأكد هاكابي في مؤتمر صحافي أن وصول المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع: “عدد من الشركاء اتفقوا على آلية لتوزيع المساعدات على غزة.. بعض الشركاء تعهدوا بالتمويل ولا يريدون الكشف عن هوياتهم حتى الآن”.

وأشار إلى أن ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.

ورفض السفير الأمريكي التعليق عندما سئل عن قواعد الاشتباك التي ستتبعها شركات الأمن الخاصة المشاركة لكنه قال إن كل شيء سيكون متوافقا مع القانون الإنساني الدولي.

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