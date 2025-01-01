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الرئيس يلتقي الرئيس الصيني

الجمعة 09 مايو 2025 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي الرئيس الصيني



موسكو/ وكالات/

- التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير للرئيس الصيني، على مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية، وكذلك الشكر على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الصين للشعب الفلسطيني.

وأكد سيادته أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة فلسطين مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، واعتزازه بالعلاقات الثنائية التاريخية القوية بين البلدين الصديقين.

ويشارك سيادته في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية، بدعوة رسمية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

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