غزة : عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي وتدمير منازل بالشجاعية ورفح

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 53 لعودة الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في حي الشجاعية، مهددًا بتدمير الحي بشكل كامل.

واستشهد المواطن جاسر شامية وعدد من الإصابات بعد قصف شقته في عمارة المتميزون بمدينة غزة. كما استشهد المواطن سامي نصر أبو عصر جراء قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليلتحق بشقيقه ونجله محمد اللذين ارتقيا خلال الحرب.

وكان جيش الاحتلال قصف مساء الخميس تجمعًا للمواطنين غربي غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، اثنان منهم أشقاء. كما استشهد مواطن وزوجته من عائلة السوسي بقصف لمنزلهما في حي الشجاعية شرق غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيدان، أحدهما طفل، وست إصابات بقصف منزل عائلة حمدان في محيط مسجد الشهداء شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد خمسة مواطنين في سلسلة غارات على النصيرات وير البلح.

جنوب القطاع

وأطلقت مروحيات إسرائيلية النار بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي رفح، انتشل مسعفون جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي سابق على بلدة النصر شمالي المدينة.

وأعلنت الصحة في غزة أنه وصل إلى مشافي القطاع 106 شهداء و367 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52760 شهيدًا و119264 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (2651 شهيدًا و7223 إصابة).