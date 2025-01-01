الرئيس يصل موسكو للمشاركة في الذكرى الـ80 للنصر على النازية

رام الله / سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة رسمية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.

وكان في استقبال سيادته في المطار، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى روسيا.

وسيلتقي سيادة الرئيس خلال زيارته موسكو، نظيره الروسي بوتين، وعددا من رؤساء وزعماء الدول المشاركين في الاحتفال.

ورافق سيادته في الزيارة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس الخاص ياسر عباس، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.