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شهيد وعشرات الجرحى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

الخميس 08 مايو 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وعشرات الجرحى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس



نابلس / سما/

استشهد شاب، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، باستشهاد رامي سامي وليد الكخن (30 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس، واحتجاز جثمانه.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة ظهر اليوم الخميس، تبعتها دخول تعزيزات عسكرية من جهة حوارة والطور.

وأصيب خلال الاقتحام 9 مواطنين، واعتُقل شابان هما رامي الكخن الذي أعلن عن استشهاده، إضافة للشاب محمد مشعل، بعد اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 9 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها اثنتان بحالة خطيرة، واصفة بقية الإصابات بالمستقرة.

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