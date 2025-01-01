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اكثر من 100 شهيد باستهداف اسرائيلي مراكز النزوح والأسواق والمنازل في قطاع غزة

الخميس 08 مايو 2025 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 100 شهيد باستهداف اسرائيلي مراكز النزوح والأسواق والمنازل في قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥٢ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال اربع مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ادت لاستشهاد ١٠٢ مواطن واصابة نحو مئتين حسب الإعلام الحكومي بغزة.

غزة والشمال

وادى استهداف الاحتلال لمطعم وسوق شعبي بشارع الوحدة بمدينة غزة إلى استشهاد ٣٣ مواطن واصابة العشرات. 

وارتقى شهيدان مصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في أرض مقاط شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد مواطنان مساء الاربعاء إثر قصف من مُسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة وهما فادي عزمي أبو عجوة ومنتصر سمير أبو عجوة.

كما استشهد مواطن في قصف طيران الاحتلال على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

وفجر اليوم ارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

واصيب ستة مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وقعت اربع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق المطاحن بالقرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة الما محمد علي ابو طير متأثر اصابتها من استهداف مجموعة من المواطنيين بجانب دوار عبسان شرق خان يونس .

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واصيب اثنين من الصيادين إثر إطلاق بوارج الاحتلال الحربية النار بإتجاه الصيادين على شاطيء بحر خانيونس.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين بقصف من مسيرة إسرائيلية على منزل لعائلة أبو عجوة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واعلن مشفى العودة - النصيرات: وصول المشفى جثمان شهيد صياد بعد انتشاله من شاطئ بحر المحافظة الوسطى.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٣٨ شهيد و ١٤٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٦٥٣ شهيد و ١١٨٨٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٥٤٥ شهيد، ٦٨٥٦ اصابة).

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