واشنطن بوست: إدارة ترامب تضغط على الامم المتحدة ومنظمات إغاثية للمشاركة في خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة

واشنطن/سما/

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مارست ضغوطاً على الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة الدولية وحلفاء الولايات المتحدة من أجل المشاركة في خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين دعوا مجموعة من منظمات الإغاثة إلى اجتماع عُقد الخميس في مدينة جنيف، بهدف مناقشة تفاصيل الخطة.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين في منظمات إغاثية قولهم إن "نطاق وشروط الخطة الإسرائيلية أبعد ما يكون عن المعلومات التي تم تزويدنا بها في مراحلها الأولية".

كما أوردت الصحيفة تصريحاً للرئيسة التنفيذية لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أكدت فيه أن المنظمة قررت عدم المشاركة في الخطة الإسرائيلية.