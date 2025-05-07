زامير يعلن الانتقال إلى "المرحلة 2" من خطة الحسم ضد حماس

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أن الجيش بدأ الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون" في إطار خطة الحسم ضد حركة حماس وتفكيك قدراتها.



وشدد زامير خلال زيارة ميدانية أجراها إلى قيادة فرقة غزة على أن "هذا هو مطلب الساعة ووقتها"، ومؤكدا أن إسرائيل تخوض "معركة على الروح والعزيمة".

وقال إن الجيش سيكثف عملياته في المرحلة المقبلة بهدف "القضاء على حماس وقدراتها"، مضيفا أن الاستمرار بالعمل "بانضباط وعزم" ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها استعادة الأسرى وإنهاء التهديد الذي تمثله الحركة.

وحث زامير قوات الاحتياط على الاستجابة الفورية، وأوضح: "نحن في لحظة اختبار. الجميع يجب أن يلبي النداء، لا خيار آخر".



توسيع العملية العسكرية

والإثنين، أكد مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، "بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المسؤول، قوله إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسؤول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".