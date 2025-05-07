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أول تصريح لنتنياهو بعد القرار الأمريكي بشأن الحوثيين

الأربعاء 07 مايو 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح لنتنياهو بعد القرار الأمريكي بشأن الحوثيين



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رده على القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار مع الحوثيين، إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها بقوتها وإذا انضم الأمريكيون فهذا جيد".


وتم نشر الفيديو الخاص بتصريحات بنيامين نتنياهو، على قناة رئيس الوزراء على "تلغرام" وتم حذفه بعد دقائق، ليعاد نشره بعدها.

وفي رده على سؤال حول حادثة تصادم سفينتين في خليج إيلات، وإصابة إسرائيليين في عمليات طعن وإطلاق نار في الضفة الغربية، قال نتنياهو: لسوء الحظ فإن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها. نحن نفعل ذلك في اليمن، كما نفعل ذلك في أماكن أخرى، إسرائيل لديها ذراع طويلة وسوف نستخدمها إذا انضم إلينا آخرون".

وأضاف: "سمعت من بعض الأشخاص أن إسرائيل لن تهاجم اليمن، لا يوجد مثل هذا الاحتمال، كما يجب علينا أن نقبل القناعة الأمريكية".

وبخصوص الأسرى في قطاع غزة أوضح نتنياهو، قائلا: "نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر بسرعة، نريد أن نعيد الجميع إلى منازلهم، نعلم يقينا أن هناك 21 رهينة على قيد الحياة، وهناك شكوك حول مصير 3 آخرين".

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