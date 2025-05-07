اليمن تعلن استهداف مطار رامون الإسرائيلي وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" (فيديو)

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة.. نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار رامون الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين، والأخرى استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في يافا بطائرة مسيرة من نوع "يافا".

وأضاف سريع أنه "وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية، عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائراتِ المسيرة".

وذكر أن العملية نتج عنها إفشال هجوم جوي كان الجيش الأمريكي يحضر لتنفيذه على اليمن، بالإضافة إلى سقوط طائرة أمريكية "إف 18" بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف.

كما نتج عنها وفق المتحدث: "هروب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر".

وشدد على أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للجيش الأمريكي في حال عودته للعدوان على اليمن.

كما أكد أنهم مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمرِ والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد.

وأوضح أن العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.